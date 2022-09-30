Дэрил Кимбалл: если Россия применит ядерное оружие, Запад нанесет по ней удар

Российское руководство уже много лет шантажирует мир ядерным оружием – стоит напомнить, что, вспоминая в 2015 году аннексию украинского Крыма, совершенную им годом ранее, президент России Владимир Путин заявил, что рассматривал возможность приведения в боевую готовность ядерных сил.

Однако в последнее время от туманных намеков на готовность ударить по противникам ядерными силами Кремль перешел к прямым разговорам об этом: второе лицо в Совете безопасности России, бывший российский премьер и президент Дмитрий Медведев сообщил своим читателям в соцсетях, что «погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются», а потому «проглотят использование любого оружия в текущем конфликте».

Сам Владимир Путин, заранее одобряя опереточные «референдумы» в захваченных территориях Украины по присоединению их к России, заявил, что готов использовать «все имеющиеся в нашем распоряжении средства», добавив, что «это не блеф».

Запад при этом на ядерный шантаж не поддается, но доводит до Москвы по различным каналам ясное понимание того, что, применив ядерное оружие, Россия устроит сама себе катастрофу. Может ли это подействовать? О каком арсенале идет речь? Чем Запад, предположительно, может ответить Москве, если та применит тактическое ядерное оружие на поле боя – и идет ли речь только о тактическом оружии? Все эти вопросы Русская служба «Голоса Америки» обсудила с Дэрилом Кимбаллом (Daryl Kimball) – исполнительным директором Ассоциации по контролю над вооружениями, авторитетной экспертной организации по вопросам ядерного оружия.