Что такое перманентный макияж губ?

Каждая девушка мечтает выглядеть сногсшибательно в любое время суток и при любых обстоятельствах. Многие мечтают забыть о декоративной косметике и не тратить драгоценное время на рисование идеальной формы губ. Качественный перманентный макияж губ в Днепре https://bloomnails.com.ua/permanentnyj-makiyazh-gub делают в салоне красоты «BLOOM». Специалисты воплотят в реальность мечты о сочных и ярких губах, подберут правильную форму и оттенок.

Как делается перманент на губах?

Сегодня женщины должны успевать всегда и везде, поэтому времени на качественный макияж практически нет, тем более с утра, когда хочется лишние минутки провести в кровати. К счастью, перманентный макияж сильно отличается от татуажа, который делали еще десять лет назад. Его техника и качество ношения пигментов значительно улучшены и заключаются в другом принципе выполнения работы. В специальную машинку для перманента вставляется одноразовая игла, с помощью которой пигмент вводится в верхний слой кожи. Пигмент зачастую натуральные, на основе минералов. Они имеют приятную и легкую текстуру и хорошо усваиваются организмом, что практически исключает возникновение аллергии. Неоспоримое преимущество современного перманентного макияжа заключается в постепенном выведении пигмента из организма, без следов синего цвета, как это часто случалось с татуажем.

Популярные техники перманентного макияжа губ

Перед процедурой мастер проводит консультацию по разным техникам перманентного макияжа, рассказывает об эффектах, которые создает каждая из них. В зависимости от результата, который желает видеть клиент, выбирает подходящую. Рассмотрим самые популярные виды перманентного макияжа губ.

Контурная. Макияж при этой технике не подразумевает изменение изначальной формы губ. Создается только четкий контур. Контурная с растушевкой. Данная техника подходит тем, кто хочет визуально немного увеличить губы, придать им сочности и создать эффект растушеванной помады. Акварельная. Отсутствует четкий контур, применяются приглушенные оттенки пигмента, создается естественный блеск и натуральный вид. Помадная. Эта техника направлена на полное заполнение губ пигментом, зачастую яркого цвета. Губы визуально увеличиваются в объеме и плотно накрашены.

Перманентный макияж губ подходит женщинам всех возрастов. Как видим, разные техники направлены на решение определенной задачи: скорректировать форму, придать четкости контуру, насытить губы ярким цветом. У всех перечисленных выше техник макияжа есть свои преимущества и неповторимый эффект, который непременно оценит каждая девушка.