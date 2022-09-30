Что такое перманентный макияж губ?

Каждая девушка мечтает выглядеть сногсшибательно в любое время суток и при любых обстоятельствах. Многие мечтают забыть о декоративной косметике и не тратить драгоценное время на рисование идеальной формы губ. Качественный перманентный макияж губ в Днепре https://bloomnails.com.ua/permanentnyj-makiyazh-gub делают в салоне красоты «BLOOM». Специалисты воплотят в реальность мечты о сочных и ярких губах, подберут правильную форму и оттенок.
Как делается перманент на губах?
Сегодня женщины должны успевать всегда и везде, поэтому времени на качественный макияж практически нет, тем более с утра, когда хочется лишние минутки провести в кровати. К счастью, перманентный макияж сильно отличается от татуажа, который делали еще десять лет назад. Его техника и качество ношения пигментов значительно улучшены и заключаются в другом принципе выполнения работы. В специальную машинку для перманента вставляется одноразовая игла, с помощью которой пигмент вводится в верхний слой кожи. Пигмент зачастую натуральные, на основе минералов. Они имеют приятную и легкую текстуру и хорошо усваиваются организмом, что практически исключает возникновение аллергии. Неоспоримое преимущество современного перманентного макияжа заключается в постепенном выведении пигмента из организма, без следов синего цвета, как это часто случалось с татуажем.
Популярные техники перманентного макияжа губ
Перед процедурой мастер проводит консультацию по разным техникам перманентного макияжа, рассказывает об эффектах, которые создает каждая из них. В зависимости от результата, который желает видеть клиент, выбирает подходящую. Рассмотрим самые популярные виды перманентного макияжа губ.
- Контурная. Макияж при этой технике не подразумевает изменение изначальной формы губ. Создается только четкий контур.
- Контурная с растушевкой. Данная техника подходит тем, кто хочет визуально немного увеличить губы, придать им сочности и создать эффект растушеванной помады.
- Акварельная. Отсутствует четкий контур, применяются приглушенные оттенки пигмента, создается естественный блеск и натуральный вид.
- Помадная. Эта техника направлена на полное заполнение губ пигментом, зачастую яркого цвета. Губы визуально увеличиваются в объеме и плотно накрашены.
Перманентный макияж губ подходит женщинам всех возрастов. Как видим, разные техники направлены на решение определенной задачи: скорректировать форму, придать четкости контуру, насытить губы ярким цветом. У всех перечисленных выше техник макияжа есть свои преимущества и неповторимый эффект, который непременно оценит каждая девушка.
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