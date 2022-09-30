Аналіз даних показує величезний шлейф метану через витоки з «Північного потоку», — Spiege

Значнаа кількість метану, який витікає з «Північного потоку-1» та «Північного потоку-2» поки невідома. Однак оцінка Інтегрованої системи спостереження за вуглецем (ICOS) показує, як величезна газова хмара піднялася над Балтійським морем і перемістилася над Європою.

Станції вимірювання метану у Швеції, Норвегії та Фінляндії показали чіткі коливання за останні кілька днів. Супутники спостереження, ймовірно, не зафіксували б викиди, оскільки було хмарно, пише ICOS у заяві. Мережа реєструє стандартизовані викиди по всій Європі.

«Ми припускаємо, що вітер спочатку переніс метан на північ до Фінського архіпелагу, а потім повернув у бік Швеції та Норвегії», — повідомив Стівен Платт з Норвезького інституту дослідження повітря (NILU), оприлюднивши анімацію, яку експерти створили на основі своїх оцінок.