В Болгарии во время учебного полета разбился штурмовик советского производства

Болгарский штурмовик Су-25 советского производства разбился в среду во время тренировочного полета вблизи авиабазы «Безмер», в результате чего пилот получил легкие ранения.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Euractiv.

Пилот, один из самых опытных в болгарских ВВС, катапультировался с небольшой высоты и сейчас находится в относительно хорошем состоянии. Самолет упал далеко от взлетно-посадочной полосы, больше никто не пострадал.

Разбившийся самолет входит в десяток Су-25, которые Болгария имеет в своем флоте, половину из которых она модернизировала два года назад в Беларуси за 42 млн евро. Из-за малого количества действующих истребителей София отказалась отправить Украине Су-25 в начале войны, поскольку они являются одними из немногих боеспособных самолетов в составе ВВС страны.

Болгария имеет еще 7-8 исправных истребителей МиГ-29, по ремонту которых ведутся переговоры с Польшей. В 2025 году Болгария должна получить первые современные истребители F-16 Block 70-72 из США.

Но причины аварии остаются неясными.

«Пока рано говорить о причинах аварии. Это был обычный полет на заходе на посадку», — заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов, который указал на большой опыт пилота.

В прошлом году в Черном море во время учений разбился болгарский истребитель МиГ-29, пилот которого погиб. В последние годы в болгарских ВВС происходит все больше аварий из-за старой советской военной техники и немногочисленных тренировочных полетов для болгарских пилотов.