Британська розвідка: Росія підірвала «Північні потоки» підводним дроном Україна домовляється про обмін полонених «всіх на всіх», — Буданов » Умер рэпер Кулио, автор популярного в 1990-е хита Gangsta’s Paradise Американский рэпер Кулио (Coolio; настоящее имя — Артис Леон Айви младший) скоропостижно умер в возрасте 59 лет. Музыкант был больше всего известен как автор хита Gangsta’s Paradise, вышедшего в 1995 году и ставшего одной из самых популярных мелодий десятилетия. Менеджер Кулио Джарез Пози сообщил американским журналистам, что перед смертью рэпер находился в гостях у своего друга. Он был обнаружен без признаков жизни на полу ванной комнаты. О точных причинах смерти не сообщается, но, как Пози сказал изданию TMZ, медики считают, что у Кулио остановилось сердце. Кулио начал записывать музыку еще в 1980-е, но приобрел мировую славу только после выхода хита Gangsta’s Paradise. Музыкант получил за него награду «Грэмми», песня также была использована в популярном фильме «Опасные умы» (Dangerous Minds) с Мишель Пфайфер в главной роли. Трек вышел на первое место в 13 странах и стал самым продаваемым синглом года в США. Это был первый рэп-трек в истории, занявший первую строчку в британских чартах. Gangsta’s Paradise пользуется большой популярностью и сейчас. Как сообщал Кулио на своем веб-сайте, число прослушиваний этой композиции на платформе Spotify достигло одного миллиарда. Такую же отметку «пробил» и видео-клип на песню в YouTube. Подпись к видео,Внимание: Контент других сайтов может содержать рекламу. Контент из YouTube окончен, 1 За четыре десятилетия музыкальной карьеры Кулио записал восемь студийных альбомов и стал обладателем премии American Music Award и трех премий MTV Video Music Awards. Он активно гастролировал до самой смерти и продолжал совместный тур с другими звездами 1990-х, в том числе Ваниллой Айс. Последний концерт они дали в Техасе всего несколько дней назад.