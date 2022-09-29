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Умер рэпер Кулио, автор популярного в 1990-е хита Gangsta’s Paradise

Американский рэпер Кулио (Coolio; настоящее имя — Артис Леон Айви младший) скоропостижно умер в возрасте 59 лет. Музыкант был больше всего известен как автор хита Gangsta’s Paradise, вышедшего в 1995 году и ставшего одной из самых популярных мелодий десятилетия.

Менеджер Кулио Джарез Пози сообщил американским журналистам, что перед смертью рэпер находился в гостях у своего друга. Он был обнаружен без признаков жизни на полу ванной комнаты. О точных причинах смерти не сообщается, но, как Пози сказал изданию TMZ, медики считают, что у Кулио остановилось сердце.

Кулио начал записывать музыку еще в 1980-е, но приобрел мировую славу только после выхода хита Gangsta’s Paradise. Музыкант получил за него награду «Грэмми», песня также была использована в популярном фильме «Опасные умы» (Dangerous Minds) с Мишель Пфайфер в главной роли.

Кулио со своим "Грэмми", 1996 год

Трек вышел на первое место в 13 странах и стал самым продаваемым синглом года в США. Это был первый рэп-трек в истории, занявший первую строчку в британских чартах.

Gangsta’s Paradise пользуется большой популярностью и сейчас. Как сообщал Кулио на своем веб-сайте, число прослушиваний этой композиции на платформе Spotify достигло одного миллиарда. Такую же отметку «пробил» и видео-клип на песню в YouTube.

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Контент из YouTube окончен, 1

За четыре десятилетия музыкальной карьеры Кулио записал восемь студийных альбомов и стал обладателем премии American Music Award и трех премий MTV Video Music Awards.

Он активно гастролировал до самой смерти и продолжал совместный тур с другими звездами 1990-х, в том числе Ваниллой Айс. Последний концерт они дали в Техасе всего несколько дней назад.

29 сентября, 2022 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес

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