Україна домовляється про обмін полонених «всіх на всіх», — Буданов

Про це повідомили в пресцентрі Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Буданов зазначив, що робота над обміном полонених не припиняється. Наразі тривають переговори щодо обміну «всіх на всіх» та щодо окремих обмінів.
«Обмін військовополоненими — процес важкий, болючий, але обмін 21 числа відкриває нові можливості для нас. Усіх, хто повертається, держава забезпечує всім необхідним: від речей першої необхідності, до реабілітації та відновлення», — зазначив Буданов.
Крім того, обговорили й процес лікування, реабілітації та за необхідності – протезування для звільнених з полону.
Для відстеження рідними статусу військовополонених буде створено особисті сторінки-картки військовополонених.
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