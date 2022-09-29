Большие деньги на Jet Casino «Мобилизация стала войной Путина не с Украиной, а с самой Россией» — эксперты » Росіяни завдали ракетного удару по Миколаєву 29 вересня росіяни вдарили ракетою С-300 по центру Миколаєва та пошкодили об’єкти цивільної інфраструктури Про це повідомив пресофіцер ЗСУ Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук в етері Еспресо. «Ніч у нас пройшла напрочуд тихо, всього одна ракета, але по центру міста. Тобто ми бачимо таку тенденцію, що останнім часом російські загарбники почали обстрілювати саме центр міста. І сьогодні вночі чергова ракета протиповітряної системи С-300 вдарила в одну з вулиць в центрі міста. Можу зазначити, що росіяни продовжують воювати з миколаївськими навчальними закладами й музеями. Така ситуація, але обійшлося без жертв», — зауважив він. Мер міста Олександр Сєнкевич у телеграмі показав рештки ракети, яку росіяни запустили по Миколаєву. За його словами, унаслідок атаки постраждали цивільні об’єкти. Фахівці обстежують місце обстрілу. Детальну інформацію повідомлять пізніше. У ніч на 28 вересня в Миколаєві росіяни пошкодили 56 будинків, театр, аптеки, банк, медцентр.