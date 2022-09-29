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Росіяни вдарили ракетами по Дніпру: загинуло 4 людини, зокрема двоє дітей 29 вересня, 2022 четвер 13:59

Окупанти в ніч на 29 вересня вдарили по Дніпру ракетами, убили 4 людей, поранили 5, зокрема дітей, пошкодили будинки, ринок, автобуси й електролінії

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

«На місці ракетного удару у Дніпрі рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини. На зараз нічна ворожа атака забрала чотири життя. Росіяни убили двох дорослих і двох дітей — 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку. Це неможливо пробачити…» — наголосив він.

Раніше Валентин Резніченко писав у телеграмі про ракетні удари по місту.

«Росіяни ударили ракетами по нічному Дніпру. Поцілили по житлових кварталах. На зараз відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина… Ще п’ятеро поранені, зокрема й 12-річна дівчинка. Рятувальники дістали її з розбитого дому, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета…» — наголосив він.

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Також росіяни повністю зруйнували кілька приватних будинків. Рятувальники розбирають завали та шукають людей. Є ймовірність, що там можуть бути й діти. У місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Постраждали ринок, автобуси, автівки та лінії електропередачі.

  • 28 вересня ППО ЗСУ знищила 4 із 5 керованих авіаційних ракет класу «повітря-поверхня» типу Х-59, випущені з російських винищувачів по Запоріжжю та Дніпропетровщині.
29 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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