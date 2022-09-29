Південна Корея виготовить для України на замовлення США зброю на близько $3 млрд

Про це повідомило чеське видання іDnes з посиланням на джерела.

«Бойові дії на сході України тривають, і атакована країна потребує нових постачань зброї для контрнаступу. В одній з найбільших партій, постачання якої зараз відбувається, ключову роль відіграє Чехія. Саме тут було узгоджено план постачання зброї в Україну», — йдеться у публікації.

За даними видання, США заплатять за озброєння – це будуть ракетні установки та боєприпаси на мільярди доларів. Джерела редакції стверджують що йдеться про близько $3 млрд.

Передусім мова йде про системи оборони «земля-повітря», відомі як Chiron, які дуже ефективні проти низьколітаючих цілей, наприклад, вертольотів.

Міністр оборони Яна Чернохова на прохання про коментар відповіла, що не реагуватиме на «медійні спекуляції», відзначивши, що допомога Україні з боку Чехії триває, і вона не конкретизуватиме деталей «з міркувань безпеки».