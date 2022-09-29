Окупанти можуть зазнати неминучої поразки у районі Лимана, — ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 28 вересня.

Очікувана поразка РФ в районі Лимана

«28 вересня російські мілблогери обговорювали досягнення України навколо Лимана з підвищеним занепокоєнням, припускаючи, що російські сили в цьому районі можуть зазнати неминучої поразки», — йдеться в повідомленні.

Аналітики кажуть, що українські бійці вже можуть завдати удару по позиціях і комунікаціях, які підтримують лиманське угруповання противника.

«Крах лиманського котла, ймовірно, матиме серйозні наслідки для російського угруповання на півночі Донецької та заході Луганської областей і може дозволити українським військам загрожувати позиціям РФ уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька — Лисичанська», — йдеться у повідомленні.

Експерти наголошують, що російське міноборони не спромоглося інформаційно підготувати своє населення до неминучої поразки у Лимані. Це, ймовірно, призведе до ще більшого зниження і без того низького бойового духу громадян РФ.

Після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині це буде ще один удар, який продовжить руйнувати моральний стан і спричиняти паніку серед військових Росії.

«Гнівна реакція російського інформаційного простору, ймовірно, зіграла свою роль у тому, що Путін оголосив часткову мобілізацію невдовзі після першого масштабного контрнаступу України, намагаючись посилити підрозділи армії РФ», — зауважили в Інституті.

Також зазначається, що 28 вересня українські війська продовжували досягати значних успіхів навколо Лиману, наступаючи з півночі вздовж дуги Зелена Долина — Колодязі та з південного сходу в районі Ямполя.

Тож ЗСУ: взяли під контроль Зелену Долину (15 км на північ від Лиману) і просунулися на схід, щоб взяти під контроль Колодязі (11 км на північний схід від Лиману); просунулися на південний схід від Колодязі та ведуть бої на околицях Торського, лише за 12 км на північний схід від Лиману; скупчилися біля Ямполя (13 км на південний схід від Лиману) і прорвали там російські оборонні рубежі, щоб просунутися на Торське з південного заходу.

А також вони атакують Шандриголове, приблизно за 10 км на північний захід від Лиману; звільнили Новоселівку, на південь від Шандриголового та за 10 км на північний захід від Лиману, а ще намагаються взяти під контроль дорогу Сватове-Лиман, яка зараз є критичною наземною лінією зв’язку (GLOC) для російського угруповання в Лимані.

Анексія окупованих територій

Кремль може тимчасово відкласти оголошення про анексію окупованих Росією українських територій, щоб краще підготувати російський інформаційний простір та адміністративну організацію, хоча 30 вересня залишається найбільш вірогідною датою для оголошення анексії.

Мобілізовані росіяни для посилення залишків

За даними ISW, російська влада продовжує направляти нещодавно мобілізованих і недостатньо підготовлених новобранців для нібито посилення дуже «деградованих залишків різних підрозділів», включаючи підрозділи, які раніше вважалися головними бойовими силами Росії.

Наприклад, до 24 лютого 1-а гвардійська танкова армія вважалася головною механізованою силою Росії, і той факт, що її елементи посилюються погано дисциплінованими, ненавченими людьми, узгоджується з попередніми оцінками ISW, що навіть найбільш елітні російські підрозділи зазнали значних втрат в Україні, і тому «ще більше деградують».

За оцінкою експертів, вливання нових мобілізованих сил до елементів 1-ї гвардійської танкової армії навряд чи додасть цим підрозділам вирішальної бойової потужності.