ОАЭ отказались помогать России торговать нефтью в обход доллара

Несмотря на стремление Москвы отказаться от расчетов в долларах в международной торговле, сделать это в случае с экспортом нефти в Индию пока не удается.

Поставщики российской нефти в июле попросили минимум две индийские нефтедобывающие компании заплатить в дирхамах ОАЭ. В распоряжении Reuters оказался счет-фактура, полученный одной из этих компаний: платежи в нем рассчитаны в долларах, но содержится просьба расплатиться именно в валюте Объединенных Арабских Эмиратов. Перевести деньги нужно было в Газпромбанк через его корреспондентский банк в Дубае – Mashreq Bank.

Три человека, знакомые с этими операциями, рассказали Reuters, что обе индийские компании в итоге рассчитались долларами, потому что Mashreq отказался проводить транзакции в дирхамах.

Агентство не смогло выяснить причину отказа. Но у Mashreq есть отделение в Нью-Йорке, то есть он проводит долларовые расчеты. Между тем, США призывают другие страны не помогать России обходить наложенные на нее ограничения, в противном случае грозя вторичными санкциями, из-за которых иностранные банки могут потерять доступ к долларовой финансовой системе.

В конце июня в ОАЭ побывала делегация американского Минфина во главе с замминистра финансов Уолли Адейемо. По данным Bloomberg, ему было поручено добиться блокировки активов состоятельных россиян, которые после начала войны начали массово летать в Дубай, а также настоять на выполнении санкций, введенных против РФ.

По словам одного из источников Reuters, в итоге расчет по сделкам за нефть провело отделение State Bank of India в Абу-Даби, и платежи были сделаны в долларах. Все участники сделок, а также Министерство финансов США, курирующее вопросы санкций, отказались от комментариев.

Индия практически не закупала российскую нефть в прошлом году из-за высоких транспортных расходов, но после начала войны в Украине та стала продаваться с большим дисконтом (около 30% к цене Brent), что сделало ее импорт выгодным. Во II квартале среднесуточные закупки составляли примерно 800 000-900 000 баррелей, потом сократились, но снова выросли более чем до 900 000 баррелей в августе, по данным Bloomberg (оценка сделана на основании средних объемов за последние четыре недели, чтобы сгладить колебания). В сентябре импорт в Индию стал быстро сокращаться (до 500 000 баррелей за неделю по 23 сентября). Но одновременно увеличились тайные поставки из России – когда танкеры не указывают порт назначения; обычно такие суда в итоге приходят в Индию и Китай, указывает Bloomberg.