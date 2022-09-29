Наслідки будуть екстраординарні: у Держдепі попередили РФ про невідворотність покарання у разі застосування ядерної зброї

Кремль неодноразово отримував публічні та приватні попередження від США: якщо РФ наважиться застосувати ядерну зброю, наслідки будуть “катастрофічні, важкі, сильні та глибокі”.

Про це на брифінгу повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

За його словами, під час планування непередбачених обставин через потенційне застосування ядерної зброї Росією проти України, США “дуже чітко говорили про наслідки для РФ”, якщо це станеться.

“Ми говорили, що наслідки для Росії будуть катастрофічні, важкі, сильні та глибокі. Все це точно. Ми підтримуємо все це”, – зауважив Прайс.

Крім того, він зазначив, що росіяни отримували публічні та приватні попередження про те, що у разі застосування ядерної зброї “наслідки будуть реальні та екстраординарні”.