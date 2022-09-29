Как выбрать бензиновый электрический генератор

Одним из востребованных устройств для частного дома и домашней мастерской остается электрический генератор, работающий на бензине. Как правило, для нужд владельца вполне хватает генератора с мощностью 5-7 кВт.

Как же правильно выбрать подобное оборудование, не переплатив и получив необходимый функционал? Первое, на что следует обратить внимание, это карбюратор. На рынке присутствуют модели с типами карбюраторов «кольцо» и «флажок».

Если вы планируете в будущем поставить на генератор систему автоматического запуска, желательно выбирать модель с карбюратором типа «кольцо». «Флажки» чаще ломаются — у них обламывается пластиковая ось на воздушной заслонке.

Система охлаждения и топливный бак

Рубашка охлаждения, которой обязательно оснащается электрический генератор (https://vinur.com.ua/products/elektrostancii-i-generatory), должна быть штампованной из прочного металла. Конструкции с пластиковыми элементами не стоит рассматривать – они недолговечны и ненадежны.

Топливный бак также предпочтительнее из металла. Пластиковые баки несколько удешевляют общую стоимость, но они не практичны. У них нет топливного крана, поэтому возникают сложности со снятием бака – нет возможности перекрыть топливо.

Фасадная часть

Если говорить о моделях на 5-7 киловатт, желательно, чтобы производитель предусмотрел силовую розетку на 32 ампера. В этом случае вы сможете снимать максимальную нагрузку с одной фазы. В случае, когда у генератора в наличии только обычные розетки, то с них можно снимать не более 3 кВт. Плюсом в последнем случае является то, что таких розеток 2-3 штуки.

Желательно, чтобы у генератора был счетчик рабочих часов: по нему вы сможете своевременно делать техобслуживание. Под контрольной панелью должен быть датчик уровня масла — очень важная деталь для защиты от «сухого хода».

Зарядка аккумулятора

Если электрический генератор оснащен электростартером, то у него есть аккумулятор, который должен заряжаться во время работы генератора. На моделях мощностью от 4 до 7 киловатт устанавливались разные батареи, начиная от 10 и заканчивая в 45 ампер.

Например, у Hyundai HHY 9050fe ATS объективно 29 ампер, что весьма неплохо для двигателя в 400 кубов. Если вы встретили генератор с маленьким аккумулятором, то это обусловлено двумя причинами:

нет лишнего места для установки большого аккумулятора;

попытка снизить себестоимость оборудования.

Также стоит уделить внимание статору, размер которого должен соответствовать заявленной мощности. Если на генераторе написано 6500W или больше, а статор длиной всего 10 см, то по факту вы имеете дешевый вариант генератора с мощностью не более 3-4 киловатт. Качественный электрический генератор мощностью от 5 до 7 киловатт оснащается статором длиной 14-16 см.

Помните, что любой уважающий себя производитель на двигателе обязательно укажет порядковый номер и объем мотора. Сложно найти полностью идеальный во всех отношениях генератор, ведь у каждого покупателя есть свои запросы и предпочтения.

По этой причине, выбирая подобное оборудование, оценивайте его с точки зрения комфорта и удобства исключительно для вас и для конкретной сферы будущего применения.