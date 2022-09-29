Голова Пентагону запропонував Данії допомогу США в розслідуваннях вибухів у Балтійському морі

Про це повідомляє Пентагон.

Остін у середу, 28 вересня, у розмові з міністром оборони Данії висловив цілковиту підтримку безпеці в регіоні Балтики та запропонував допомогу США в розслідуванні вибухів на російських трубопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2» у Балтійському морі.

Витоки газу в цих газопроводах сталися 27 вересня. В ЄС стверджують, що ці витоки є наслідком навмисних дій.

Ллойд Остін наголосив, що США «є відданими безпеці в Балтійському морі та своєму давньому союзнику Данії».