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Голова Пентагону запропонував Данії допомогу США в розслідуваннях вибухів у Балтійському морі

Вибух на російському газопроводі у Балтійському морі

Про це повідомляє Пентагон.

Остін у середу, 28 вересня, у розмові з міністром оборони Данії висловив цілковиту підтримку безпеці в регіоні Балтики та запропонував допомогу США в розслідуванні вибухів на російських трубопроводах «Північний потік-1»  та «Північний потік-2» у Балтійському морі.

Витоки газу в цих газопроводах сталися 27 вересня. В ЄС стверджують, що ці витоки є наслідком навмисних дій.

Ллойд Остін наголосив, що США «є відданими безпеці в Балтійському морі та своєму давньому союзнику Данії».

29 сентября, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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