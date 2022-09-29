Еврокомиссия предложила ввести новые санкции против России

Европейская комиссия предложила странам ЕС принять новый пакет санкций против России в связи с проведением на оккупированных территориях Украины не признанных Евросоюзом референдумов. Об этом в четверг заявили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Лидеры ЕС назвали прошедшее голосование псевдореферендумами, отметив, что их объявленные итоги, согласно которым жители четырёх областей Украины, как утверждается, проголосовали за вступление в Россию, никогда не будут признаны странами Евросоюза.

В пакет санкций — восьмой по счёту с начала крупномасштабной российской агрессии против Украины — предлагается включить дальнейшие ограничения на импорт российских товаров. Они должны, по расчётам, лишить российский бюджет не менее 7 млрд долларов доходов. О конкретных товарах пока не сообщается, ранее ряд СМИ утверждали, что речь может идти, в частности, о необработанных алмазах.

Далее предлагается ввести новые ограничения на импорт в Россию, в частности электроники и ряда химических веществ. Предлагается также запретить гражданам ЕС занимать посты в советах директоров российских государственных корпораций. Кроме того, предлагается создать правовой механизм для введения потолка цены на российскую нефть. Последняя мера в ходе недавних обсуждений не нашла поддержки стран ЕС.

Ожидается и расширение списков попавших под санкции физических и юридических лиц.

Предложение Еврокомиссии теперь будут обсуждать представители 27 стран Евросоюза, для одобрения санкций необходим консенсус.

Соединённые Штаты заявили, что также в ближайшее время объявят о новых санкциях в связи с так называемыми референдумами.