Енергоатом спростував повідомлення про пожежу на енергоблоці №2 ЗАЕС

НАЕК «Енергоатом» спростував інформацію про пожежу на енергоблоці №2 Запорізької АЕС і пояснив, що сталося.

Джерело: пресслужба НАЕК «Енергоатом»

Дослівно: «У Telegram-каналах поширюється недостовірна інформація про пожежу на другому енергоблоці ЗАЕС. Офіційно інформуємо, що це не відповідає дійсності. Станом на 15:40 29 вересня 2022 року на енергоблоках Запорізької АЕС не зафіксовано пожеж та загорянь».

Деталі: В Енергоатомі пояснили, що не пов’язана з пожежею надзвичайна ситуація могла статися внаслідок вибуху міни – адже периметр навколо АЕС замінований окупантами і вибухи трапляються через диких звірів навколо, кабанів, лисів, собак.

Сьогодні на периметрі стався черговий вибух – на лінії подачі напруги на азотно-кисневу станцію від енергоблоку №6. Через це лінію пошкодило, а стрибок напруги призвів до короткого замикання одного з трансформаторів напруги на енергоблоці із незначним задимленням.

Задіювати пожежний розрахунок, який прибув на місце НП, не довелося.