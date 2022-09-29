Британська розвідка: Росія підірвала «Північні потоки» підводним дроном

Про це пише The Times із посиланням на поінформоване джерело.

Найбільш вірогідний сценарій, на думку джерела, полягає в тому, що Росія таємно доставила автономний підводний апарат з вантажем в окремі місця на трубопроводах, побудованих для транспортування російського природного газу до Європи.

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За словами джерела, підводний апарат міг бути запущений з невеликого судна, такого як рибальський човен, ще кілька місяців тому, а потім поруч із трубопроводами могли бути скинуті вибухові пристрої були скинуті.

«Вони могли перебувати там місяцями, чекаючи, коли їм дадуть вибухнути», – додав співрозмовник The Times. За його словами, вибух міг бути ініційований, приміром, за допомогою джерела шуму певної частоти, яке могло бути скинуте у воду в потрібний для РФ час.

Відомо, що «Північні потоки» оточені сталевим корпусом товщиною від 27 до 41 міліметра, а також бетонним покриттям товщиною від 60 до 110 міліметрів. Щоб пробити їх, знадобилося б багато вибухівки.

Версію з підводними човнами експерти відкидають, оскільки вода в Балтійському морі недостатньо глибока для їхнього розгортання.