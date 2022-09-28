В Білорусі почали раптову перевірку бойової частини поблизу Мінська

В Білорусі почали раптову перевірку бойової та мобілізаційної готовності військової частини поблизу Мінська.
Джерело: повідомлення Міноборони Білорусі
«Сьогодні (28 вересня – ред.) відповідно до Плану підготовки ВПС та військ ППО розпочалася раптова перевірка бойової та мобілізаційної готовності військової частини 06752, що триватиме протягом місяця».
Ця військова частина розташована у населеному пункті Мачулищі поблизу Мінська.
Міноборони повідомляє, що під час перевірки відпрацьовуватимуть «низку питань, основними з яких стануть призов і відновлення навичок військовозобов’язаних, зняття зі зберігання військової та спеціальної техніки з метою перевірки її боєготовності».
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