У Москві вручили повістку 21-річному інвалідові з аутизмом і шизофренією

Військовий комісаріат Кунцевського району столиці Росії Москви в рамках «часткової» мобілізації вручив повістку 21-річному інваліду І групи Георгію Голоколенку, передає стрічка новин.

Як розповіла родичка Голоколенка, Георгія вже два роки визнано недієздатним у зв’язку з діагностованою у нього шизофренією та розладом аутистичного спектру. 2020 року через недієздатність молодої людини мати оформила над ним опіку. Згідно з рішенням суду, Голоколенко не здатний «розуміти характер і значення цивільного судочинства» та самостійно реалізовувати свої права та обов’язки.

За словами родички, молодий чоловік не може розмовляти та самостійно дбати про себе. Він ніколи не ходив до школи і не служив у армії. У медичній довідці, як уточнює «Дождь», зазначено, що І групу інвалідності Голоколенкові присвоїли ще у дитинстві. У чоловіка діагностували шизофренію з олігрофреноподібним дефектом.