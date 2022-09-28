У Кремлі сподіваються, що мобілізація допоможе РФ захопити Харків та Одесу

Про це пише Bloomberg.

Джерела видання в адміністрації Володимира Путіна стверджують, що попри невдачі на фронті, російський диктатор не відмовився від своїх початкових планів щодо України.

Зокрема, у Кремлі сподіваються, що за допомогою мобілізації РФ вдасться перехопити ініціативу у війні, просунутися вглиб України та, можливо, захопити Харків та Одесу.

Росіяни планують розпочати мирні переговори, лише після того, як окупують якомога більше територій України.

Водночас Bloomberg зазначає, що такі наміри РФ геть не відповідають її нинішньому становищу на фронті.

«Малоймовірно, що 300 тис. погано навчених та мотивованих мобілізованих зможуть змінити ситуацію на полі бою. Військові аналітики кажуть, що їх, ймовірно, буде достатньо лише для уповільнення наступу України», — вважають в американському виданні.