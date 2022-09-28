США виділяють Україні одразу 18 HIMARS з необхідним забезпеченням



Міністерство оборони США в середу оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем, або HIMARS.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на AFP.

Окрім 18 HIMARS та боєприпасів до них, до пакету входять також 12 систем «Титан», які використовуються для боротьби з безпілотниками.

Також у пакеті передбачене фінансування близько 300 автомобілів, десятків вантажівок і причепів для транспортування важкого обладнання, різноманітних радарів, засобів зв’язку і спостереження та іншого спорядження для солдатів, а також обладнання для виявлення вибухових речовин і технічного обслуговування та навчання.