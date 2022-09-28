США никогда не признают аннексию украинских территорий

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил во вторник, что украинцы смогут использовать вооружение, предоставленное Соединенными Штатами, для возвращения своей территории, в том числе в регионах, которые, как ожидается, скоро будут аннексированы Россией.

«Внесу ясность: Украина имеет абсолютное право защищать себя на всей своей территории, в том числе возвращая себе территории, незаконно захваченные тем или иным образом Россией, — сказал Блинкен, добавив, что США «никогда» не признают аннексию четырех регионов, которые Владимир Путин может аннексировать после фиктивных «референдумов», завершившихся во вторник.

«Поскольку на территории, которая аннексируется россиянами, ничего не меняется ни для нас, ни для украинцев, украинцы будут продолжать делать то, что им нужно делать, чтобы вернуть землю, которая была у них отнята. Мы продолжим поддерживать их в этом начинании», – сказал госсекретарь.

Глава Госдепартамента заверил, что Запад никогда не признает аннексию Россией украинской территории, которую он назвал частью «дьявольской схемы» Москвы.

«Мы и многие другие страны уже предельно ясно об этом заявили. Мы не признаем — на самом деле, никогда — аннексию украинской территории Россией», — заявил Блинкен.

«Важно помнить, что там происходит. Россия вторглась в Украину, захватила территорию и занимается реализацией дьявольской схемы на части захваченной территории, откуда она выселила местных жителей», — сказал он.

Некоторых людей депортируют, а другие «просто исчезают», – сказал Блинкен.

«Затем они привозят на автобусах россиян, устанавливают марионеточные правительства, проводят референдумы и в любом случае манипулируют их результатами, чтобы затем заявить, что эта территория принадлежит России», — сказал он.

Высокопоставленный американский дипломат заявил, что США возложат на Россию «дополнительные серьезные и немедленные последствия за продолжение аннексии».