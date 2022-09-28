США и Евросоюз готовят новые санкции против России

Соединенные Штаты и Евросоюз готовятся ввести серию санкций против России. О некоторых из них может быть объявлено в среду, сообщает газета Wall Street Journal.

По данным газеты, Еврокомиссия намерена предложить новые экспортно-импортные ограничения, включая запрет на импорт части российских алмазов. Она также намерена расширить список российских официальных лиц и функционеров в сепаратистских регионах подвергнутых санкциям.

Соединенные Штаты собираются ввести более масштабные санкции с целью усилить финансовое давление на Кремль и изоляцию российской экономики. Объектами санкций могут стать связанные с государством финансовые институции, имеющие ключевое значение для функционирования экономики: Агентство по страхованию вкладов (АСВ), гарантирующее банковские вклады россиян, и платежная система Мир. Санкции также могут быть введены против Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария, обеспечивающих нормальное функционирование российского рынка ценных бумаг. Администрация Байдена также рассматривает возможность отключения от системы SWIFT еще нескольких российских банков, расширение числа товаров, запрещенных к экспорту в Россию и введения санкций против нескольких российских компаний.

Окончательное решение о том, какие из этих санкций будут введены, пока не принято, пишет газета.

Обсуждения в Еврокомиссии проходят на фоне трений в Евросоюзе относительно будущего санкций. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывает ослабить санкции, решение о продлении которых должно быть принято в январе. Польша и страны Балтии настаивают на том, что лишь ужесточение санкций лишит Кремль финансовых возможностей для ведения войны. Евросоюз не вводил санкций против России с июля.