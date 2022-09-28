Сколько пиццы употребляют в Италии? Кому принадлежит право на использование этого культурного достояния?

Какое самое известное итальянское блюдо во всем мире? Конечно, еще с детства все узнают о такой невероятной вкусности, как пицца. Однако интересно, что даже те люди, что регулярно заказывают доставку пиццы во Львове, мало разбираются в особенностях этого уникального блюда.

Значительное разнообразие итальянского блюда

Пицца бывает очень разной благодаря толстым или тонким лепешкам, разнообразием используемых начинок. Да и каждое блюдо от проверенного заведения Пронто Пицца будет иметь особую вкусовую палитру, поэтому и стоит попробовать обязательно каждую пиццу.

Следует знать, что самое первое заведение, где готовили исключительно пиццу, открылось в восемнадцатом веке в южной Италии. Тогда меню было довольно скупо: только Маринара и Маргарита. Да до сих пор итальянцы только эти пиццы и считают наиболее классическими и правильными. Однако сейчас в том самом первом ресторане уже около тридцати видов пиццы.

В том же Неаполе, где открылся первый ресторан пиццы, теперь восемьсот пиццерий. А если считать такие ресторанчики по всей Италии, то насчитывается более 30 тысяч точек.

Благодаря такой разветвленной сети пиццерий каждый год готовится примерно два с половиной миллиарда пицц в Италии. Интересно, что полтора миллиарда употребляются в самой стране, а еще один миллиард идет на экспорт.

Кому принадлежит слава первых изобретателей пиццы?

Италия традиционно считается страной, где была создана первая пицца. Однако такую ​​же славу хотят получить и другие страны, поскольку это очень значительное культурное достояние. Чем-то схоже с «Войнами за борщ».

Поэтому многие страны пытаются доказать, что впервые пицца появилась не в Италии. К примеру, скандинавы уверены, что впервые такое блюдо было создано викингами на территории современной Норвегии.

Также ученые находят факты существования такого блюда в Египте и Греции. По всей вероятности, когда римляне колонизировали другие народы, то присваивали частицы их культурного достояния.

Однако возможно, что подобные рецепты развивались в гастро культурах разных народов одновременно. Тем не менее, ничего уникального в этой концепции нет.

Но все же итальянцы пытаются эксплуатировать звание открывателей пиццы по полной. Например, выпустили в Италии косметику, имеющую характерный запах пиццы. Неудивительно, что эта серия стала очень популярной.

А если вы хотите попробовать во Львове настоящий вкус пиццы, стоит заказать ее в Пронто Пицца. Сочное и вкусное блюдо, изготовленное по традиционным итальянским рецептам.