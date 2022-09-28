Сенат США підтримав тимчасове фінансування в $12 млрд для України

Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування, щоб уникнути часткового припинення роботи уряду наприкінці цього тижня — масштабний захід, який надасть Україні понад 12 мільярдів доларів.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Washington Post.

Палата підтримала законопроєкт 72-23 голосами.

Законопроєкт дозволить фінансувати уряд до 16 грудня, що дасть учасникам переговорів більше часу, щоб вирішити свої розбіжності і домовитися про державні витрати на 2023 фінансовий рік.

Законопроєкт, відомий як безперервна резолюція і опублікований пізно ввечері в понеділок, дозволить запобігти так званому шатдауну — вимушеному призупиненню роботи держустанов, яке може початися в суботу.

Серед іншого законопроєкт включає пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами.

Серед коштів — $3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку; $1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку; і $2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.