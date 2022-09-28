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Росіяни з гранатометів і мінометів обстріляли прикордоння Чернігівщини

У середу, 28 вересня, російські військові з гранатометів і мінометів обстріляли прикордоння Чернігівської області. Ніхто не постраждав.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОК “Північ”.

“Армія Росії знову обстріляла прикордоння Чернігівської області. З 11:00 до 12:00 в районі Сеньківки спостерігачі зафіксували 70 вибухів (приходів) з АГС і 7 вибухів (приходів) з міномета 120 мм”, — ідеться в дописі.

Втрат серед особового складу й техніки немає. Про втрати серед місцевих жителів чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

28 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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