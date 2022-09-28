Росіяни поповнюють сили мобілізованими без досвіду і засудженими

Окупанти поповнюють свої війська призовниками без підготовки і з числа засуджених, повідомляє Генштаб ЗСУ

«В російських окупаційних військах розпочався прийом особового складу, призваного за частковою мобілізацією».

Деталі: Так, за даними штабу, до підрозділів 1 танкового полку 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії, які вибувають до зони бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі.

Також військово-політичне керівництво Російської Федерації одночасно з частковою мобілізацією продовжує заходи так званої «самомобілізації».

До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи засуджені за кримінальні злочини.