Сколько пиццы употребляют в Италии? Кому принадлежит право на использование этого культурного достояния? Китай призвал СБ ООН стать посредником в деле прекращения войны в Украине » Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию Граждане США, находящие в России, должны как можно скорее покинуть территорию РФ. Соответствующее предупреждение опубликовано на англоязычной версии сайта американского посольства. Дипломатическое ведомство также уточнило, что граждане США не должны посещать Россию. «Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая транспортные возможности, могут внезапно стать еще более ограниченными. Граждане США не должны ездить в Россию, а те, кто проживает или путешествует в России, должны немедленно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок», — сообщается на официальном сайте посольства.