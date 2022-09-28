Мелоні – Зеленському: Україна може розраховувати на підтримку Італії

Про це вона написала у Twitter у відповідь на привітання президента Володимира Зеленського з перемогою на виборах, передає «Європейська правда«.

«Шановний президенте Зеленський, ви знаєте, що можете розраховувати на нашу вірну підтримку у справі свободи українського народу. Залишайтеся сильними і зберігайте свою віру непохитною!», – написала Мелоні.

Нагадаємо, на парламентських виборах, що пройшли в Італії 25 вересня, перемогу в обох палатах парламенту здобула коаліція правих разом із партіями-«друзями Путіна».

Партія «Браття Італії» отримала свій історично найвищий результат і набрала найбільше голосів — 26%. Ця партія має у ЄС імідж праворадикалів та «неофашистів», якого зараз намагається позбутися. Зокрема, вона підтримувала Україну під час війни.