Литва забезпечить зимовою формою близько 25 тисяч українських військових

За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, країна передала і ще передасть Україні не тільки військову техніку, а й зимове обмундирування для ЗСУ на суму близько двох мільйонів євро.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Delfi.

«Найближчими місяцями в литовських підприємств буде закуплено і передано українським військовим зимове обмундирування на кілька мільйонів євро, тобто близько 25 тисяч українських військових буде забезпечено зимовим екіпіруванням», – сказав Анушаускас під час виступу в Сеймі у вівторок.

Він нагадав про передані Україні Литвою гаубиці калібру 105 мм і бронетехніку М113 й повідомив, що в Литві екіпіровані 500 українських військовослужбовців, а з жовтня литовські інструктори братимуть участь у навчальній місії у Великій Британії.

«Нині підтримка Литви озброєннями та іншою військовою технікою становить близько 209 млн євро. Підтримка Литви Україні триває, вона справді значна, підкреслю тільки, що це не змагання між країнами з приводу підтримки, ми даємо те, що можемо дати, Україна просить те, що їй потрібно», – сказав глава Міноборони Литви.