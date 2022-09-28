Китай призвал СБ ООН стать посредником в деле прекращения войны в Украине

Китай заявил, что Совет Безопасности ООН должен содействовать посредническим усилиям для прекращения войны в Украине.

Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что его страна готова работать с остальным международным сообществом для деэскалации боевых действий.

«Китай всегда стоял на стороне мира и стремился содействовать мирным переговорам», – сказал он.

Китай неявно поддержал заявления России, что ее спровоцировали на конфликт США и НАТО, но при этом Пекин не поддержал территориальные претензии России в Украине.

«Мы считаем, что Совет Безопасности, как ядро международного механизма безопасности, должен в полной мере использовать свои посреднические функции, возложенные на него Уставом ООН, и следовать в правильном направлении прекращения войны и продвижения мира», – сказал Ван Вэньбинь.