Как выбрать акустическую гитару

Сегодня среди акустических гитар – огромный выбор по цене, материалам и качеству. Любой, кто впервые приходит за инструментом, наверняка растеряется. На что ориентироваться, чтобы выбрать гитару, рассказано в статье ниже.

Кто изготовитель

Страна, в которой изготовлен инструмент – то, о чем стоит подумать в первую очередь. Если вам нужна акустика, то выбирать стоит Японию или Америку.

Цена и качество

Искать лучше по соотношению цена/качество. Например, акустические гитары ибанез соответствуют этому критерию, т.к. это профессиональный инструмент, помощью которого можно записать хороший студийный релиз или выступить на концерте.

Не смотрите на дешевые гитары с мыслью «Мне только для обучения». Чем лучше инструмент изначально, тем лучше вы будете учиться. Покупка гитары – необычная трата, так что нужно отнестись к ней со всей ответственностью. Если вы приобрели более качественную гитару, то сможете играть на ней, а не постоянно отвлекаться на технические недостатки.

Если стоит выбор между дорогой покупкой и дешевой, по возможности стоит выбрать первый вариант из лучшего материала, так как у него будут на высшем уровне:

древесина;

фурнитура;

лады;

склейка.

Определяемся с качеством

Первоочередной критерий – из чего изготовлен инструмент. Старое хорошо просушенное дерево будет держать строй и звучать существенно лучше новой гитары только с завода. Также гитары различаются по тому, из какого дерева они сделаны – его порода влияет на звук (по степени жесткости материала), и то, насколько удобно гитара «лежит» в руке.

От качества дерева зависит, как ваш инструмент будет реагировать на плохую погоду (дождь, прохлада), или что с ним будет после падения.

Бюджет

Сразу нужно понять, по какой цене вы готовы взять гитару. Как говорилось выше, лучше взять дороже, но качественнее, чем наоборот. Однако в любом ценовом сегменте найдутся свои лидеры и аутсайдеры по стоимости и качеству. Прикиньте, какую сумму вы готовы потратить, и узнайте ассортимент гитар в магазине, например, в Гітарний дім.

Взаимодействие с гитарой

Комфорт

Обратите внимание, насколько вам с гитарой удобно, потому что вы будете посвящать ей много времени. Выбираете ли в магазине или покупаете с рук – не так важно, вам нужно некоторое время провести с инструментом. Взвесьте гитару в руках, попробуйте поиграть, побыть с ней стоя. Прислушайтесь к себе – вам комфортно именно с этим инструментом? Если да, то ваш выбор все ближе.

Инструмент должен быть вам по душе

Даже просто приятный вам внешний вид гитары – это отдельный стимул взять ее в руки и поиграть, особенно, если вы новичок и боитесь забросить занятия. Также инструмент должен устраивать вас по звучанию. Не торопитесь с выбором, пробуйте разные варианты.

Звук

Нужно, чтобы звук был ровным и четким, не пропадал. При занятиях на гитаре необходимо, чтобы не было слышно никакого дребезга.

Держать строй

Если гитара быстро расстроилась, как только вы чуть-чуть на ней поиграли – это точно не ваш вариант. Держать строй – это один из важнейших параметров при выборе инструмента.

Нет дефектов

Можете свериться по чек-листу:

гриф гитары не кривой;

на нем нет трещин или сколов, на звук ничто не влияет;

дека без дефектов.

Если хоть что-то не соответствует этому списку, не приобретайте изделие.

Краткий инструктаж по выбору

Определите бюджет;

почитайте про дерево, из которого делают инструменты;

при выборе поиграйте на гитаре какое-то время, примерьтесь к нему, послушайте звук;

посмотрите, есть ли дефекты;

убедитесь, что гитара не расстроена.

Если все хорошо, звук и внешний вид вас устраивают – смело берите этот инструмент.