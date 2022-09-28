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Генерал Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ відкинуть РФ на позиції 23 лютого та увійдуть в Крим

Бен Ходжес

Про це Ходжес заявив у інтерв’ю литовському каналу LRT.

За його словами, після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині варто набратися терпіння та не чекати миттєвих успіхів.

«Я дуже довіряю Генеральному штабу Збройних Сил України. Вони були дуже кмітливі та добре спланували та підготувалися. Я б терпів, оскільки вони продовжують погіршувати російську логістику. Ви не побачите окупованого міста щодня, це просто неможливо, але я все ж сподіваюся, що до кінця цього року українські війська відтіснять росіян на позиції 23 лютого, а до середини наступного року — будуть в Криму», — сказав Ходжес.

28 сентября, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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