Джекман зіграє Росомаху у новому «Дедпулі»

Про це у ролику на своєму YouTube-каналі повідомив продюсер та актор Раян Рейнольдс.

Попри попередні заяви Г’ю Джекмана про те, що він не готовий повернутися до своєї ролі у комедійному супергеройському бойовику, Раян Рейнольдс порадував фанатів новою інформацією.

Продюсер та виконавець головної ролі у фільмі Рейнольдс записав ролик, що розповідає про третю частину «Дедпула». У гумористичному відео мимохідь зʼявляється Г’ю Джекман, який у попередніх частинах виконав роль мутанта Росомахи.

«Гʼю, чи не хотів би ти зіграти Росомаху ще раз?» – запитує в голівудської зірки Рейнольдс.

Не дивлячись на нього, Джекман відповідає: «Так, звісно, Раян».

Прем’єра нової частини супергеройського бойовика від Marvel запланована на 6 вересня 2024 року. Режисером виступить Шон Леві, а компанія Рейнольдса Maximum Effortruen стане співпродюсером фільму.