Заготовки из нержавейки: для чего нужны и какие бывают?

Востребованность различных видов нержавеющего проката объясняется отличными эксплуатационными характеристиками такого металла. Конечно, прежде всего стоит назвать легендарную антикоррозионную стойкость. Однако не менее удивительной и полезной особенностью нержавейки является возможность придать сплаву необходимые свойства с помощью введения в состав определенного количества добавок. Фактически, процесс приобретения нержавеющей сталью новых качеств и усиления уже существующих достоинств можно сравнить с конструктором. Хочешь сделать металл и изделия из него более прочными — нет проблем! Желаешь заставить не бояться контакта с агрессивными химически активными средами — пожалуйста! Легирование различными химическими элементами в определенном соотношении способно полностью изменить как технические характеристики, так и сферу применения стали. Сегодня можно купить нержавейку с абсолютно разными сильными сторонами — в зависимости от состава сплава она подразделяется на пищевую, кислотостойкую, жаропрочную, техническую.

Для изготовления различных изделий, деталей и конструкций применяются наиболее подходящие для таких целей виды нержавеющего металлопроката — например, лист, круг, квадрат, шестигранник. Интересно, что круглая труба, также считающаяся разновидностью проката, в сварном варианте представляет собой согнутую на специальном оборудовании листовую нержавейку. Соединение краев друг с другом выполняется с помощью сварки. Так что лист в таком случае сам по себе выступает в роли заготовки. Но в этом нет ничего удивительного, так как при производстве разных видов проката, конструкционных элементов и деталей оборудования вообще используются так называемые полуфабрикаты. Форма таких заготовок максимально приближена к будущему виду готовой продукции. Они позволяют сэкономить время и снизить затраты на изготовление того или иного изделия. То есть, по сути, удается оптимизировать производственный процесс и уменьшить себестоимость.

Основные особенности заготовок из нержавеющей стали

Заготовки не только соответствуют изготавливаемым из них прокату и изделиям по желаемым эксплуатационным характеристикам, но и максимально приближены по форме к готовой продукции. Ведь, например, Папе Карло, было гораздо проще выстругать Пиноккио из полена, чем из толстого и необработанного ствола спиленного дерева. Благодаря использованию заготовок удается существенно облегчить работу и снизить затраты на изготовление:

Листового нержавеющего металлопроката — листов, рулонов, ленты, штрипса. Сортового и фасонного проката — квадрата, круга, шестигранника, полосы, проволоки. Трубного металлопроката и деталей трубопроводов.

По структуре и составу сплава заготовки нержавеющие подразделяются на 4 вида. Если для их изготовления используют аустенитные марки стали, то их главные достоинства — отличная стойкость к коррозии, высокая прочность, долговечность. Помимо повышенного содержания хрома в сплавах в больших количествах присутствует никель.

Мартенситные марки нержавейки обладают стойкостью к высокой температуре и способны контактировать с агрессивными средами, что достигается путем легирования молибденом, вольфрамом и титаном. Такие химические элементы достаточно дорогие, что оправдывается получаемыми великолепными эксплуатационными характеристиками.

В противовес мартенситным ферритные сплавы стоят весьма дешево, что связано с отсутствием дорогостоящих добавок. Хром обеспечивает достойную стойкость к коррозии, а железо придает стали требуемую прочность.

Смесь аустенитной и ферритного сплавов в пропорции 40/60 дает возможность совместить достоинства обоих разновидностей нержавеющего металла. Помимо антикоррозионной стойкости и отличных прочностных характеристик сталь и изготовленные из нее заготовки могут контактировать с химически активными компонентами.

Что еще нужно знать о заготовках из нержавейки

Вот еще несколько важных фактов о нержавеющих заготовках: