З України вивезли ще 345 тисяч тонн зерна

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.
“Оде27 вересня з портів Великої Одеси 9 балкерів вивезли 345 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Серед них найбільший кейпсайз MARAN EXCELLENCE, а також NORD WIND з 27,3 тис. тонн української пшениці для Тунісу. З 1 серпня з українських портів вийшло 231 судно з 5,29 млн тонн агропродукції для країн Азії, Європи та Африки”, – йдеться в повідомленні.Довідка. Кейпсайз — це категорія балкерів із вантажністю понад 150 тис. тонн.
Leave a Reply