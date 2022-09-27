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З України вивезли ще 345 тисяч тонн зерна

З України вивезли ще 345 тисяч тонн зерна

Сьогодні, 27 вересня, з портів Великої Одеси вийшло 9 балкерів з агропродукцією для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

“Оде27 вересня з портів Великої Одеси 9 балкерів вивезли 345 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Серед них найбільший кейпсайз MARAN EXCELLENCE, а також NORD WIND з 27,3 тис. тонн української пшениці для Тунісу. З 1 серпня з українських портів вийшло 231 судно з 5,29 млн тонн агропродукції для країн Азії, Європи та Африки”, – йдеться в повідомленні.Довідка. Кейпсайз — це категорія балкерів із вантажністю понад 150 тис. тонн.

27 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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