Израильские археологи обнаружили древнейшее в истории свидетельство использования наркотиков Захворюваність на COVID-19 зростає » З України вивезли ще 345 тисяч тонн зерна Сьогодні, 27 вересня, з портів Великої Одеси вийшло 9 балкерів з агропродукцією для країн Африки, Азії та Європи. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України. “Оде27 вересня з портів Великої Одеси 9 балкерів вивезли 345 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Серед них найбільший кейпсайз MARAN EXCELLENCE, а також NORD WIND з 27,3 тис. тонн української пшениці для Тунісу. З 1 серпня з українських портів вийшло 231 судно з 5,29 млн тонн агропродукції для країн Азії, Європи та Африки”, – йдеться в повідомленні.Довідка. Кейпсайз — це категорія балкерів із вантажністю понад 150 тис. тонн.