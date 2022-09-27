Виганяв жителів Ірпеня на міни, розстріляв чоловіка: росіянину оголосили підозру в воєнних злочинах

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора встановлено та заочно повідомлено про підозру військовослужбовцю одного з підрозділів повітряно-десантно-штурмового полку збройних сил РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни», — йдеться в повідомленні.

Стало відомо, що 5 березня 2022 року військовослужбовець РФ за попередньою змовою з іншими невстановленими спів службовцями здійснили обхід квартир багатоповерхівки. В одній із яких, окупанти погрожували трьом жителям вбивством, стріляли над головою та біля ніг.

Окрім цього, повідомляється, що заради розваги вони змушували цивільних пройти по замінованій частині лісу.

«Після цього одного з потерпілих, який на момент знущань знаходився у безпорадному стані зі зв’язаними за спиною руками, військовослужбовець РФ вбив, умисно розстрілявши з автоматичної зброї», — йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюють слідчі управління організації розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту захисту суспільства та держави Нацполіції України.