Велика Британія запровадила санкції проти учасників псевдореферендумів РФ на тимчасово окупованих територіях України

Велика Британія запровадила новий санкційний пакет проти організаторів російських псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України
Про це інформує пресслужба уряду Великої Британії.
До санкційних списків увійшли 33 особи пов’язані з «референдумами».
«Санкції спрямовані проти високопоставлених російських чиновників, які забезпечують проведення незаконних виборів у чотирьох областях України, а також проти «улюбленого піар-агентства Путіна», — йдеться у повідомленні.
У новому списку є й гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький.
Також санкції стосуються олігархів із глобальним статком — 6,3 млрд фунтів стерлінгів та керівників рад директорів державних банків.
«Фіктивні референдуми, які проводяться під дулом пістолета, не можуть бути ні вільними, ні чесними, і ми ніколи не визнаємо їх результати. Вони дотримуються чіткої моделі насильства, залякування, тортур і примусової депортації в захоплених районах України.
Сьогоднішні санкції стосуватимуться тих, хто стоїть за цими фіктивними голосуваннями, а також осіб, які продовжують підтримувати загарбницьку війну російського режиму. Ми підтримуємо український народ, і наша підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно для відновлення його суверенітету», — заявив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.
Обмежувальні заходи поширили на «Гознак», PR-агентство Ima-Konsalting та чотирьох російських бізнесменів — власників розробницької групи компаній «Київська площа» Року Нісанова та Зараха Ілієва, президента Уральської гірничо-металургійної компанії Іскандара Махмудова та президента міжнародної групи компаній «АРЕТИ» Ігоря Макарова.
Під санкції потрапили й 55 членів правління компаній, пов’язаних із російським урядом, із них 23 входять до ради директорів та правління Газпромбанку, 16 є членами наглядової ради та правління Сбербанку, а 10 – працівниками Совкомбанку.
Загалом Велика Британія внесла до санкційних списків щодо РФ вже майже 1,2 тис. фізичних осіб і 120 структур.
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