В Україні змінили правила видачі водійських посвідчень

Сервісні Центри МВС працюють за принципом екстериторіальності. Відновити документи, скласти іспит або обміняти водйське посвідчення тепер можна в будь-якому населеному пункті.

Про це повідомляє МВС України

«Відтепер немає різниці, куди звернутися, аби відновити документи, скласти іспити чи обміняти посвідчення водія. Це можна зробити будь-де, незалежно від місця вашої реєстрації», — сказано в повідомленні.

Окрім того, громадяни, які переїхали тимчасово жити в інше місце, можуть отримати посвідчення водія або скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, у якому підрозділі складено теоретичний (практичний) іспит.