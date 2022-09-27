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В НАСА попытались сбить астероид в космосе

Запуск ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 с аппаратом DART. 23 ноября, 2021

Это ключевой аспект эксперимента по изменению полета астероидов, угрожающих Земле

В понедельник вечером по восточно-американскому времени космический аппарат DART врезался в астероид Dimorphos в попытке изменить траекторию полета космического тела. Это ключевой момент эксперимента американского космического агентства NASA, начатого в ноябре прошлого года запуском аппарата DART c космодрома на военной базе Ванденберг в Калифорнии.

650-килограммовый аппарат врезался в астероид диаметром всего 160 метров на скорости 22 тысячи километров в 11 миллионах километров от Земли. По словам ученых, эксперимент прошел в полном соответствии с планом. «Я не могу в это поверить, но насколько можно сейчас судить, все прошло точно, как планировалось», — говорит астрофизик Харрисон Агруса, член группы ученых из университета Мэриленда, соорудивших DART и проводивших эксперимент под эгидой NASA. Следующим этапом эксперимента будет наблюдение за траекторией движения астероида, который вращается вокруг более крупного астероида Didymos. В течение нескольких месяцев в результате наблюдений с космического телескопа Hubble и десятков обсерваторий на всех континентов станет ясно удалось ли, как рассчитывают ученые, в результате этого столкновения переместить Dimorphos на более близкую к Didymos орбиту. Предварительные данные ожидаются в ближайшие недели.

nasa dart cover
nasa dart cover

Этот эксперимент — первая попытка доказать возможность изменения траектории полета космических тел, которые могут столкнуться с Землей, потенциально вызвав катастрофические последствия. Хотя Dimorphos не угрожал Земле, столкновение даже со столь небольшим астероидом, по словам ученых, может обернуться гибелью многих людей и потерями, исчисляемыми в десятки миллиардов долларов. Недавние находки подтверждают теорию о гибели динозавров в результате падения на Землю астероида диаметром около 10 километров.

27 сентября, 2022 | Category: Наука, Новости, США

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