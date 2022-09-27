В Белом доме не видят доказательств, что Россия планирует применить ядерное оружие в Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что США пока не видят доказательств, что Россия готовится использовать ядерное оружие в Украине, однако в Вашингтоне серьезно относятся к подобным угрозам.

«Мы уже слышали об этом от России. Мы уже слышали это от Путина. Они делали эти угрозы раньше. – заявила она. – США, конечно, относятся к этому серьезно. Россия сама много раз говорила, что ядерную войну нельзя выиграть и ее никогда не следует вести».

По ее словам, президент Байден дал ясно понять, что любое применение ядерного оружия было бы катастрофой для мира и повлекло бы за собой тяжелые последствия.

«США очень четко заявили, что ядерные угрозы Путина Европе безответственны и безрассудны. Об этом заявляли и президент Байден, и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Последствия применения ядерного оружия были бы катастрофическими для России и мира, и Россия была стала бы изгоем на мировой арене», – добавила Карин Жан-Пьер.

«Джейк Салливан и члены его команды общались в частном порядке, напрямую с российской стороной по этому вопросу. Они точно понимают, что это будут за последствия. – отметила пресс-секретарь Белого дома. – Мы не собираемся делиться содержанием этих разговорами публично. Повторю то, что вчера заявил советник по национальной безопасности: США дали ясно понять и общались напрямую с россиянами [о последствиях применения ядерного оружия в Украине], и они понимают [последствия]».