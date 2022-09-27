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Українські військові знищили іранські безпілотники, які атакували Миколаївщину

Українські військові знищили іранські безпілотники, які атакували Миколаївщину

Протиповітряна оборона ВМС ЗСУ зранку 27 вересня знищила три іранські безпілотники-камікадзе “Shahed-136”, які атакували Миколаївщину. 

“Близько 8 години ранку протиповітряною обороною Військово-морських сил Збройних сил України знищено три із трьох безпілотників-камікадзе “Shahed-136″, які атакували Миколаївщину”, – йдеться в повідомленні Повітряних сил Збройних сил України

Збройні сили додали, що набувають все більше досвіду у знищенні дронів-камікадзе та шукають ефективні методи протидії баражуючим боєприпасам.

27 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия

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