Конгресс США одобрил еще $12 млрд помощи Украине Заготовки из нержавейки: для чего нужны и какие бывают? » Українські військові знищили іранські безпілотники, які атакували Миколаївщину Протиповітряна оборона ВМС ЗСУ зранку 27 вересня знищила три іранські безпілотники-камікадзе “Shahed-136”, які атакували Миколаївщину. “Близько 8 години ранку протиповітряною обороною Військово-морських сил Збройних сил України знищено три із трьох безпілотників-камікадзе “Shahed-136″, які атакували Миколаївщину”, – йдеться в повідомленні Повітряних сил Збройних сил України Збройні сили додали, що набувають все більше досвіду у знищенні дронів-камікадзе та шукають ефективні методи протидії баражуючим боєприпасам.