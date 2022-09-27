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Українці можуть отримувати польську пенсію

Українці можуть отримувати польську пенсію: як її оформити
У січні 2014 року набула чинності угода про соціальне забезпечення між Польщею та Україною, згідно з якою особа, яка працювала та підлягала соціальному страхуванню в Польщі та Україні, може вийти на пенсію у будь-якій з цих країн.
Про це інформує ресурс InPoland, акцентуючи увагу, що особа повинна відповідати умовам, необхідним для набуття права на пенсію.
Українці можуть розраховувати на польську пенсію, якщо:
  • востаннє були офіційно працевлаштовані саме в Польщі;
  • досягли пенсійного віку, тобто 60 років для жінок і 65 років для чоловіків;
  • мають трудовий стаж 20 років для жінок та 25 років для чоловіків;
  • робота була за трудовим договором або договором-дорученням;
  • проживають в Польщі постійно.
Трудовий стаж підраховується разом з українським, але самі виплати будуть рахуватися тільки за ті роки, які були відпрацьовані в Польщі. У свою чергу Пенсійний фонд України виплачуватиме пенсію за роки роботи в Україні. Тобто, якщо жінка 10 років працювала в Україні, а потім 10 років у Польщі, вона має право на пенсію в обох країнах. Однак, важливо, щоб періоди роботи в Україні та Польщі не перетиналися між собою.
Щоб підсумувати польський пенсійний стаж з українським, потрібно взяти довідку з місця роботи та подати до відділу Управління соціального страхування ZUS за місцем проживання у Польщі. Довідка подається тільки один раз в країні, де особа зараз проживає. Пенсії і Польщи, і України можуть надходити на банківські картки іншої країни.
Розмір пенсії в Польщі залежить від рівня заробітної плати, який отримувався, та від внесків, сплаченим у ZUS. Мінімальна пенсія у Польщі в 2022 році становить 1217,98 злотих (приблизно 9200 грн).
27 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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