У Запоріжжі ворожі ракети поцілили в об’єкти інфраструктури

Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
Унаслідок ворожого удару спалахнула пожежа. Є постраждалі. На місці вже працюють відповідні служби.
Раніше про обстріли міста повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
У ніч на 27 вересня від обстрілів ворожими ракетами постраждало Запоріжжя.
«Ворог атакував обласний центр, — написав у Телеграмі Олександр Старух. — Ракети поцілили в об’єкти інфраструктури. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються».
Також він закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги, бо є ризик повторних атак.
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