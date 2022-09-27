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В НАСА попытались сбить астероид в космосе Миколаїв двічі за ніч на 27 вересня обстріляли » У Запоріжжі ворожі ракети поцілили в об’єкти інфраструктури Запоріжжя знову обстріляли: дані про руйнування уточнюються Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. Унаслідок ворожого удару спалахнула пожежа. Є постраждалі. На місці вже працюють відповідні служби. Раніше про обстріли міста повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. У ніч на 27 вересня від обстрілів ворожими ракетами постраждало Запоріжжя. «Ворог атакував обласний центр, — написав у Телеграмі Олександр Старух. — Ракети поцілили в об’єкти інфраструктури. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються». Також він закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги, бо є ризик повторних атак.