Сенатор Джин Шахин: «Путин явно впал в отчаяние

В ответ на дальнейшую эскалацию Кремлем войны в Украине американские сенаторы выражают дальнейшую поддержку Украине.

26 сентября на площадке Атлантического Совета (Atlantic Council) два сопредседателя группы наблюдателей НАТО (NATO Observer Group), сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин (Jeanne Shaheen) и сенатор-республиканец от штата Северная Каролина Том Тиллис (Thom Tillis) рассказали о своих двухпартийных усилиях в Сенате по поддержке Украины.

«В ответ на успехи украинских военных и их контрнаступление, Владимир Путин явно впал в отчаяние, – считает сенатор Джин Шахин. – Об этом говорит объявленная им мобилизация, в ответ на которую на российских границах скопилось огромное количество людей, которые пытаются избежать призыва, хотят покинуть воюющую страну, потому что не хотят быть её частью».

«Путин прибегает к завуалированным угрозам применения ядерного оружия, продолжает Шахин. – Очень важно, чтобы администрация Президента Байдена была твёрдой и дала свой ответ на этот шантаж. Мы должны быть уверены, что делаем всё, что необходимо, чтобы быть готовыми к эскалации».

Сенатор Том Тиллис видит в действиях и угрозах Путина нарастающие проблемы внутри самой России: «У Путина серьезные проблемы с доверием к тем самым людям, с которых он спрашивает – к своим генералам, своим солдатам и к российскому народу. Теперь, когда они уже потеряли гораздо больше жизней, чем за всю афганскую войну – погибшими и ранеными, по разным оценкам, где-то от 80 до 100 тысяч человек – я полагаю, ему придется нелегко. Скоро он будет вынужден признать это. Всего через пару лет он посадит на мель половину своей экономики, которая сейчас поедает сама себя в попытке выдержать войну. Думаю, внутреннее давление и Кремль со стороны собственного населения России, уже представляет собой гораздо большую угрозу Кремлю, чем украинская армия».

Тиллис напомнил о драматическом провале российских военных весной этого года, когда Москва не смогла реализовать свои планы блицкрига, установить превосходство в воздухе и обеспечить логистику: «Офицерский состав находится в упадке. России может потребоваться десятилетие или больше, чтобы те офицеры, которые командуют на местах, действительно сформировали подразделения, на которые можно полагаться в бою».

Однако Кремль пытается решить возникшую проблему не умением, а числом. В ответ на эскалацию США должны адекватно увеличить военную помощь Украине. «Украинская армия продолжают просить о реактивных артиллерийских системах большей дальности, – напоминает сенатор Том Тиллис. – И они пока не предоставлены Белым домом. Мы должны быть открыты для любого решения, которое поможет украинцам добиться успеха в своей борьбе».

«Украинцы продемонстрировали действительно невероятную способность учиться и осваивать новое, – считает сенатор. – При этом они были очень дисциплинированными и сосредоточили свои удары на конкретных военных объектах противника, хотя могло легко распространить их за границы Украины. Они этого пока не сделали. Поэтому все, что мы можем сделать, чтобы помочь им обезопасить свою страну – должно быть предметом серьезного рассмотрения».

Как отметил ведущий беседы журналист канала PBS NewsHour Ник Шифрин (Nick Schifrin), своим преимуществом в тактической подготовке украинские подразделения обязаны тренингу, который проводили американские и другие инструкторы с украинскими солдатами после первого вторжения России в Крым и Донбасс. Эти поначалу незаметные усилия дали действительно важный результат, превратив старую армию советского типа в более современную, построенную по подобию стандартов НАТО. «Это указывает на то, что войны выигрываются сегодня не только системами вооружений и боеприпасами, но в первую очередь за счет стратегии и тактики. Тренировки сильно изменили украинские военные возможности не только в тактике, но и в оперативном и стратегическом плане», – признают участники дискуссии.

Военная помощь США, оказанная украинскому народу с 24 февраля, уже составила 15.1 миллиарда долларов. В Конгрессе, как сообщал «Голос Америки», достигнута предварительная договоренность по законопроекту, в который будет включено еще около 12 миллиардов долларов помощи Украине, из которых – 4.5 миллиарда долларов на военную технику и 2.7 миллиарда на иную оборонную помощь.

«Нам очень важно заручиться двухпартийной поддержкой этих усилий в Конгрессе, – говорит сенатор Джин Шахин. По мнению сенатора Тиллиса, одной из внутренних угроз в США и странах НАТО может стать «своего рода внутренняя усталости от помощи Украине», на это сильно рассчитывает Кремль, затягивая войну.

Сенатор Шахин говорит: «В первую очередь мы должны продолжать говорить об этом: мы должны объяснить нашим избирателям, почему то, что находится за тысячи миль, так важно для демократии здесь, в Соединенных Штатах и на всём Западе».

Том Тиллис продолжает эту мысль: «Мы должны донести до наших избирателей и коллег по НАТО, что это и есть наше настоящее испытание: если Россия добьется успеха в Украине, то что это скажет Китаю, глобальному Югу? Северной Корее? Ирану?»

«Меня поразила готовность украинцев бороться с превосходящими силами русских, – говорит сенатор Джин Шахин. – Одна молодая украинка сказала мне: мы хотим, чтобы вы дали нам оружие для того, чтобы с русскими могли сражаться мы, а не вы. И я постоянно пытаюсь донести эту мысль не только до Конгресса, но и до избирателей в своём штате Нью-Гэмпшир».

Сенатор Джин Шахин считаете, что Россия в полной мере является государством-спонсором терроризма: «Посмотрите кадры из Бучи, посмотрите на эти камеры пыток, братские могилы… Я с грустью вынуждена признать, что Владимир Путин спонсирует международный терроризм. Уверена, что в Сенате есть много сторонников того, чтобы официально рассматривать Россию как государство, спонсирующее терроризм. Белый дом считает, что сохранение диалога с русскими очень важно, но мы обязаны привлечь Путина к ответственности за эти военные преступления, мы не можем позволить ему или любому другому делать то, что он сделал на Украине, и уйти от ответственности. Мы занимаемся сбором документов для Международного уголовного суда и должны рассмотреть другие способы привлечения к ответственности за то, что происходит», – заключает сенатор.

Сенатор Том Тиллис согласен с позицией Джин Шахин: «Путин и его ближайшее окружение абсолютно виновны в том, что являются государственными спонсорами террора. Посмотрите на их инвестиции в группу Вагнера: не только в Украине, но и в Африке, где они убивают и терроризируют людей. Молдова, другие страны уже под прицелом Путина».

Том Тиллис добавляет: «Мы знаем, что Путин нацелен на восстановление советской империи. Речь идет далеко не об одном лишь вторжении в Украину. Вот почему мы должны настроить наших избирателей на долгосрочную перспективу. На кону их безопасность, и потому я снова и снова еду в Северную Каролину, чтобы сказать это. Да, у людей есть вопросы, почему они должны беспокоиться о вторжении в страну, которую некоторые даже не могут найти на карте, но я объясняю вновь и вновь, что каждый раз, когда мы смотрели только внутрь себя и игнорировали глобальную угрозу, мы потом платили за это слишком большую цену. Сегодня у нас ещё есть возможность избежать этого, остановив Путина в Украине».

«Это не просто война между двумя странами, которую можно завершить путем переговоров в любой момент. Это ситуация, когда крупная держава пытается восстановить свою несостоявшуюся империю, пройти через каждую страну на своём пути, убивая людей и оккупируя территории… В этот исторический момент мы должны встать рядом с украинским народом», – заключает сенатор Том Тиллис.