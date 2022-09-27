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Російські окупанти за добу втратили три ППО та понад 500 людей

Російські окупаційні війська протягом доби 26 вересня втратили три ППО, по одному літаку та РСЗВ, 16 танків, а також близько 550 людей особового складу.

Джерело: Генштаб

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Загальні бойові втрати Росії з 24.02 по 27.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 57 750 (+550) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2306 (+16) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 4881 (+24) од;
  • артилерійських систем – 1378 (+9) од;
  • РСЗВ – 331 (+1) од;
  • засоби ППО ‒ 175 (+3) од;
  • літаків  – 261 (+1) од;
  • гелікоптерів – 224 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 977 (+7);
  • крилаті ракети  ‒ 241 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 3730 (+19) од;
  • спеціальна техніка ‒ 131 (+0).
27 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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