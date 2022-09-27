Причиною пошкодження трубопроводів обох Північних потоків могла стати диверсія Росії

Про це 26 вересня повідомляє німецька газета Der Tagesspiegel із посиланням на джерела.

«Ми не можемо уявити сценарій, який не є цілеспрямованою диверсією. Все говорить проти випадкового збігу», — розповіло джерело видання.

Співрозмовники газети «у колах, поінформованих про результати попередньої оцінки», зазначають, що подібна диверсія «далеко не тривіальна» і могла бути здійснена за допомогою спеціальних сил, наприклад, за участю водолазів або підводного човна.

За фактом падіння тиску у трубопроводах проводиться розслідування, до якого залучені, зокрема, органи безпеки ФРН.

За даними Der Tagesspiegel, йдеться про два можливі сценарії імовірної диверсії:

Причетність сил, пов’язаних з Україною, яка неодноразово критикувала Північні потоки;

Операція Росії під «фальшивим прапором».

«Це може спричинити додаткову невизначеність і підштовхнути ціни на газ до зростання, щоб ще більше посилити європейську кризу вартості енергоносіїв», — пояснили співрозмовники газети.

Відзначимо, різке падіння тиску у нитці А газопроводу «Північний потік-2» зафіксували у ніч на 26 вересня, розповів газеті Süddeutsche Zeitung представник оператора трубопроводу Nord Stream 2 AG Ульріх Ліссек. За його словами, тиск впав зі 105 до 7 бар через дірку в трубі. Увечері того ж дня зафіксовано падіння тиску в обох нитках Північного потоку-1.