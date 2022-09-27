Мобилизацию в России проводят с помощью обысков и блокировки дорог, – ГУР

В России ужесточаются полицейские меры, направленные на обеспечение объявленной мобилизации. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) на Facebook во вторник, 27 сентября.

ГУР отмечает, что в Краснодарском и Ставропольском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областях освобождены большие помещения для размещения мобилизованных, а представители военкоматов проводят «разъяснительную компанию» среди мужчин по кадровой военной службе в вооруженных силах РФ.

«Чтобы предотвратить «бесконтрольное» перемещение мужчин и максимально охватить население волной мобилизации, на автодороге А289 вблизи районного центра Темрюк действуют совместные блокпосты полиции и представителей военного комиссариата. В целом мобилизация в Краснодарском крае носит массовый характер. Известно, что около 30% призваны, не имеющих никакого опыта военной службы, а офицерские звания получили по окончании военных кафедр в высших учебных заведениях», — говорится в сообщении.

Домовой обход для вручения повесток начался в станице Тамань Краснодарского края сразу после объявления мобилизации, а в поселке Теткино Курской области на постоянной основе проводятся обыски в домах местного населения. Представители спецслужб побуждают доносить друг на друга, пытаясь найти лиц, которые общаются с украинцами и у которых есть знакомые или родственники на территории Украины. Дороги в направлении районного центра перекрыты, выезд гражданского населения запрещен. Призывников отправляют на фронт без подготовки, подчеркивает разведка.