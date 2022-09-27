Миколаїв двічі за ніч на 27 вересня обстріляли

Пресофіцер ОВА Дмитро Плетенчук повідомив у прямому ефірі Еспресо, що під час обстрілу Миколаєва використали дві ракети «торнадо-с». Це модифіковані «смерчі», які б’ють на понад 100 км.

«Торнадо-с» — це модифікація, яка б’є на понад 100 км, відстань була суттєва. Як правило, б’ють з окупованої Херсонщини», — зазначив Плетенчук.

Постраждалих немає, є значні пошкодження в центрі міста.

Раніше про обстріли Миколаєва повідомляв мер міста Олександр Сєнкевич.

У ніч на 27 вересня місто Миколаїв знову двічі потерпіло від російських обстрілів.

«Маємо влучання у різних районах міста, — написав у телеграмі Олександр Сєнкевич. — Наразі відомо про пошкодження низки цивільних об’єктів, зокрема житлових будинків та магазинів, а також мережі водопроводу».

Олександр Сєнкевич закликав земляків бути максимально обережними та не публікувати в соцмережах адреси прильотів.