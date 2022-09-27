Израильские археологи обнаружили древнейшее в истории свидетельство использования наркотиков

Исследование, проведенное Управлением древностей, Тель-Авивским университетом и Институтом Вейцмана, выявило древнейший в человеческой истории пример использования галлюциногенных наркотиков, в том числе опиума. Следы наркотического вещества были найдены в керамической посуде, обнаруженной на раскопках в Тель-Йехуде.

Находка подтверждает гипотезу, что опиум играл важную роль в торговом обороте Западной Азии. Гипотеза зародилась еще в XIX веке, когда археологам начали попадаться сосуды, напоминающие закрытую коробочку мака. Было сделано предположение, что это культовая утварь для хранения опиума.

Новейшая технология позволила выявить следы наркотика в восьми сосудах. Часть керамики – местного производства, часть кипрской работы. Инициаторами исследования выступили Эриола Йекуэль, доктор Рон Беэри из Управления древностей и доктор Ванесса Линарес из Тель-Авивского университета.

«В Тель-Йехуде найдены сотни могил, датируемых XVIII-XIII веками до н.э. В захоронение клали керамические сосуды с едой, необходимой умершему в загробном мире. Приносились жертвы, а поминальная трапеза устраивалась прямо на могиле – считалось, что в ней участвует и усопший», – говорит Беэри.

Ученый отмечает, что вызывание духа умершего было магической церемонией, в которой могли участвовать и жрецы. Опиум мог помочь участникам войти в состояние экстаза или же помогал духу умершего достичь загробного мира и встретиться с предками. К сожалению, письменных источников, рассказывающих о роли наркотика в погребении, не найдено.

Доктор Линарес подчеркивает: в период поздней бронзы опиум был единственным наркотиком, использовавшимся в Леванте. Она напоминает, что в 2020 году в ходе раскопок в Тель-Араде на храмовом алтаре были обнаружены следы марихуаны. Однако эта находка датировалась уже железным веком.

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